أمانة المدينة تغلق 16 محطة وقود.. ما السبب؟ (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت أمانة المدينة المنورة ممثلة بالبلديات الفرعية عدداً من محطات الوقود غير المؤهلة بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز «الدائري الثاني» وذلك خلال المرحلة الأولى، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة. وذلك بهدف تحسين المشهد البصري ورفع كفاءتها.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الإغلاقات شملت (16) محطة، توزعت في عددٍ من المواقع بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز «الدائري الثاني»، منها (6) محطات وقود في نطاق بلدية العوالي، و(4) محطات وقود ضمن نطاق بلدية العقيق، ومحطتان في نطاق بلدية أحد، و(3) محطات في نطاق بلدية قباء وأخرى في نطاق بلدية العيون.