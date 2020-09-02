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نصائح ذهبية لشراء أجهزة أبل ماك بوك

نصائح ذهبية لشراء أجهزة أبل ماك بوك
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تواصل – وكالات:

تختلف أجهزة ماك بوك فيما بينها من حيث أداء المعالج بشكل أساسي. ولأنه لا يمكن ترقية أجهزة اللاب توب من شركة أبل، يفضل عند الشراء اختيار التجهيزات التقنية، التي تلبي متطلبات المستخدم على المدى المتوسط على الأقل.

وتنصح مجلة “ماك آند آي” الألمانية بالتعرف على العروض المتوفرة لمقارنة الأسعار، خاصةً أن الأجهزة المستعملة تعتبر من الخيارات الجذابة بسبب انخفاض أسعارها، ويسري ذلك على الموديلات المزودة بلوحة المفاتيح Butterfly، والتي استعملتها ثلاثة أجيال من أجهزة ماك بوك، وتخلت عنها الشركة الأمريكية مع نهاية 2019.

وهناك تساؤل عما إذا كان من الأفضل انتظار أجهزة ماك بوك الأولى، والتي تعتمد فيها أبل على معالجاتها الخاصة بمعمارية ARM، والتي ستستعمل بدل من معالجات إنتل المثبتة حالياً، غير أن الخبراء يرون أنه ليس من الضروري انتظار هذه الأجهزة.

خيار جيد
ولا تزال أجهزة ماك بوك المزودة بمعالجات إنتل تمثل خياراً جيداً، خاصة لعشاق الألعاب، والذين يرغبون في استعمال نظام مايكروسوفت ويندوز، على جهاز اللاب توب إلى جانب نظام ماك.

وبات من المؤكد الآن أنه لن يكون بالإمكان تشغيل نظام ويندوز على الأجهزة المزودة بمعالجات ARM.

وعادة ما ينصح الخبراء بأجهزة جديدة مشمولة بالضمان عند الرغبة في شراء أجهزة ماك بوك، لعدة أسباب منها أن الموديلات الجديدة تأتي بلوحة مفاتيح أفضل وأكثر متانة، ومعالجات أسرع، وذاكرة وصول عشوائي بسعة أكبر، وذاكرة حالة ساكنة SSD، التي أصبحت بسعة تخزينية أكبر وكُلفة أقل.

المستخدم العادي
ويمكن للطلبة والمستخدم العادي استعمال ماك بوك آير موديل 2020، والذي يأتي بمعالج رباعي النوى، مثل جهاز Macbook Air Core i5 2020 بذاكرة عشوائية سعة 8 غيغابايت وذاكرة SSD بسعة 256 غيغابايت.

كما يتوفر موديل من الفئة المتوسطة Macbook Pro 2x TB 2020 بشاشة قياس 13 بوصة وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة SSD بسعة 512 غيغابايت.

المحترفون
ويمكن للمستخدمين المحترفين، الذي يجلسون أمام الشاشة لساعات طويلة أثناء عملهم، الاعتماد على الموديل Macbook Pro 13″  2020″ بشاشة قياس 13 بوصة وذاكرة عشوائية سعة 16 غيغابايت وذاكرة SSD سعة واحد تيرابايت، ويمتاز بأربعة منافذ Thunderbolt ويتناسب مع جميع الاستخدامات بما في ذلك تحرير الفيديو بدقة 4K.

ويتناسب الموديل ماك بوك برو بشاشة قياس 16 بوصة مع الاستخدامات الاحترافية العالية أو المستخدمين، الذين يرغبون في التمتع بأداء أجهزة سطح المكتب أثناء التنقل، ويأتي الموديل Macbook Pro 16″ Core i7 2020 بذاكرة وصول عشوائي سعة 32 غغيابايت وذاكرة SSD سعة 2 تيرابايت.

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