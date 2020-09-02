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مؤسسة النقد تطلق مبادرة «برنامج الأبحاث المشتركة»

مؤسسة النقد تطلق مبادرة «برنامج الأبحاث المشتركة»
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” مبادرة “برنامج الأبحاث المشتركة” التي تعتمد على مبدأ المشاركة البحثية، وتلاقي أفكار الباحثين في عدة مجالات من مختلف الخبرات.

وأوضحت النقد، في بيان عبر موقعه الرسمي أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من اهتمامها بتطوير المنظومة البحثية الاقتصادية والمالية، وأهميتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، وإدراكًا من المؤسسة لمسؤوليتها “المجتمعية”، ودورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبينت “ساما” أن البرنامج يقوم على مبدأ الشراكة بين باحثي مؤسسة النقد والأكاديميين وذوي الخبرة والمختصين من خارجها، بما يخدم الاقتصاد الوطني في ستة محاور رئيسة، هي: محور القطاع المالي، محور الاقتصاد الكلي والتجارة الخارجية، محور القطاع الخاص، محور سوق العمل، محور قطاع الطاقة والتعدين، محور المواضيع الراهنة، ولمزيد من المعلومات عن البرنامج؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابــط).

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