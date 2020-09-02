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«النيابة العامة» توضح عقوبة استغلال قنوات «التعليم عن بُعد» للاحتيال المعلوماتي

«النيابة العامة» توضح عقوبة استغلال قنوات «التعليم عن بُعد» للاحتيال المعلوماتي
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تواصل – فريق التحرير:

شددت “النيابة العامة” على ضرورة الحذر من استغلال قنوات التعليم عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “يحظر استغلال قنوات التعليم عن بُعد للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق وما تُتيحه من خدمات».

مخالفات يعاقب عليها القانون

وجاءت مفاهيم المخالفات والتي نص عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كالآتي: أولًا الدخول غير المشروع وهو دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني ونظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.

ثانيًا الجريمة المعلوماتية وهي أي فعل يُرتكَب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام. وأخيرًا الموقع الإلكتروني وهو مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

وأوضحت أنه يقع تحت طائلة العقاب كل شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. و أيضًا الوصول –دون مسوغ نظامي صحيح– إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات.

ويعاقب مرتكب تلك الجرائم بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو الغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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