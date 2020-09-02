الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«متحدث الصحة» يوجه نصيحة مهمة للمصابين بفيروس كورونا

«متحدث الصحة» يوجه نصيحة مهمة للمصابين بفيروس كورونا
0

تواصل- فريق التحرير:

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي نصيحة مهمة للمصاب بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم: إنه على المصاب بكورونا ألا يفرط بالقلق وأن يحرص على الخدمات الصحية، كما جدد التأكيد على التعامل مع الجائحة بتوازن دون إفراط في التوتر أو الإهمال.

وأشار إلى أنه قد تنتقل العدوى من المصاب الذي لم تظهر عليه الأعراض، لذلك يوصي دائما بالحذر، مشيراً إلى أنه ما دامت الجائحة مستمرة فإجراءات الوقاية كلبس الكمام وغيرها مستمر.

ولفت إلى أن الإجراءات والاستعدادات والتدخلات التي أجريت تؤتي ثمارها في كل مرحلة، والرصد والمتابعة الدائمة تُرفع بشكل مستمر، فالانحسار والتراجع ساهم فيه الجميع.

وأشار العبدالعالي، إلى أن عدد الفحوص المخبرية تجاوزت 5 ملايين و100 ألف فحص.

مواد ذات صلة

مستجدات «كورونا» في المملكة.. تسجيل 816 إصابة جديدة و996 حالة تعافي و27 وفاة

مستجدات «كورونا» في المملكة.. تسجيل 816 إصابة جديدة و996 حالة تعافي و27 وفاة

«الخطوط السعودية» تحدد 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة

«الخطوط السعودية» تحدد 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة

تأجيل تشغيل «قطار الحرمين» حتى إشعار آخر بسبب «كورونا»

تأجيل تشغيل «قطار الحرمين» حتى إشعار آخر بسبب «كورونا»

«الصحة»: تسجيل 898 إصابة جديدة بـ«كورونا» و718 حالة تعافي و32 وفاة

«الصحة»: تسجيل 898 إصابة جديدة بـ«كورونا» و718 حالة تعافي و32 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>