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أبرزها زيادة الوزن والتدخين.. عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

أبرزها زيادة الوزن والتدخين.. عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
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تواصل- فريق التحرير:
 
حذرت مدينة الملك فهد الطبية، اليوم (الأربعاء)، من عدة عوامل تُزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، منها استخدام العقاقير المحظورة مثل الكوكايين والميثامفيتامينات.
 
 وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابه بموقع” تويتر” أن العوامل التي تؤدي لزيادة خطر الإصابة بالسكتة تُقسم إلى نوعين، أولهما يتعلق بنمط الحياة مثل عدم ممارسة النشاط البدني، وزيادة الوزن أو السمنة.
 
وأشارت إلى أن عامل آخر طبي مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وانقطاع النفس الانسدادين النومي، وارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وداء السكري، وتدخين السجائر أو التعرض لها.
وشددت على ضرورة الإسراع في علاج السكتة الدماغية بشكل فوري، لافتة إلى أن ذلك يساعد في الحد من تلف الدماغ وغير ذلك من المضاعفات المحتملة.

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