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هيئة المهندسين تتيح التسجيل في اختباري أساسيات الهندسة والعمارة

هيئة المهندسين تتيح التسجيل في اختباري أساسيات الهندسة والعمارة
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن فتح باب التسجيل في اختبار أساسيات الهندسة واختبار أساسيات العمارة، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحت الهيئة أن الاختبارات تستهدف طلاب السنة الأخيرة وكذلك خريجي كليات الهندسة وكليات العمارة، ويقدم الاختبار إلكترونياً وباللغة الانجليزية في مقار مركز اختبار قياس، وذلك يوم السبت 16 صفر 1442 الموافق 3 أكتوبر 2020.
وبينت أن الراغبين في التسجيل بالاختبار يجب عليهم الدخول على موقع قياسhttps://e-services.qiyas.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet، إذ يشتمل اختبار أساسيات الهندسة على قسمين أساسيين هما الاختبار الهندسي العام وعدد أسئلته (90) سؤالا، ويستغرق ثلاث (3) ساعات، ويغطي المجالات الهندسية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات ذات العلاقة بالهندسة، والقسم الآخر الاختبار الهندسي التخصصي وعدد أسئلته (50) سؤالا في كل تخصص ويستغرق ثلاث (3) ساعات ويحتوي اختبار أساسيات العمارة على اختبار شامل لأساسيات تخصص العمارة، ويهدف إلى قياس المعرفة والمهارات الأساسية الواجب توفرها لدى المعماري ويقدم باللغة الإنجليزية، ويبلغ عدد أسئلة الاختبار (100) سؤال ويستغرق ثلاث (3) ساعات.

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