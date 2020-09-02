«تعليم الشرقية» تستكمل إجراءات تهيئة 1819 مدرسة للدراسة عن بعد

تواصل – واس

أكملت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية إجراءات التهيئة وعمليات الدعم الفني والمساندة كافة لـ1819 مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين إدارات المدارس وأولياء أمور الطلاب لضمان سير الفصل الدراسي الأول 1442هـ عن بعد.

وأوضح المتحدث الرسمي في تعليم الشرقية سعيد الباحص، أن تعليم الشرقية تابع عن كثب سير الاستعدادات والتهيئة في المدارس وتكثيف الزيارات الإشرافية وتوفير الخدمات التعليمية والمدرسية للوصول إلى بداية عام دراسي جاد بانتظام سير الدارسة، مبينا أن المدارس وزعت الجداول الدراسية لنحو 30500 معلم ومعلمة للتعليم عن بعد وتحديد أيام الحضور في المدارس لمتابعة الطلاب أو الطالبات للإسهام في تجاوز أي تحديات في التعليم عن بعد.

وأشار الباحص إلى أن إدارة التعليم بالمنطقة تتابع علميات الرصد والتحسين بهدف تجويد المنتج التعليمي ورفع مستوى التوعية والتثقيف للتعامل مع منصة مدرستي وآلياتها سواءً للأسرة أو الطالب، بالإضافة إلى خيار توفر الدروس عبر قنوات عين الفضائية لمختلف المراحل التعليمية، لافتاً النظر إلى أن إدارة التعليم تنفذ حزمة تدريبة واسعة لقادة المدارس ومعلميها لتمكينهم من آداء رسالتهم الوطنية عبر المنصة ذاتها، وسعت لتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة في مدارسها وفق الدليل الارشادي.