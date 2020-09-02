الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تحذير مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكالمات احتيالية لسرقة البيانات المصرفية

تحذير مهم من «مؤسسة النقد» بشأن مكالمات احتيالية لسرقة البيانات المصرفية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال استخدام اسم مؤسسة النقد، وإشعاره بوجود مبالغ مالية أو حقوق لدى المؤسسة.

وتؤكد المؤسسة أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

كما تأمل المؤسسة، حرصاً على سلامة التعاملات المالية وعملاء المؤسسات المالية؛ أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية.

مواد ذات صلة

«ساما»: ارتفاع الودائع بالبنوك لتبلغ 1.8 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي

«ساما»: ارتفاع الودائع بالبنوك لتبلغ 1.8 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي

«النقد» تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية

«النقد» تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية

«النقد»: إلزام البنوك بالإفصاح عن أسعار منتجاتها التمويلية إلكترونيًا

«النقد»: إلزام البنوك بالإفصاح عن أسعار منتجاتها التمويلية إلكترونيًا

ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج 2.1 مليار ريال خلال شهر

ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج 2.1 مليار ريال خلال شهر

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>