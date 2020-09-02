شاهد.. هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الزلفي

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هطلت اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من محافظة الزلفي بمنطقة الرياض.

وتداول مغردون مقاطع فيديو توضح هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.