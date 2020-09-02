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خلال تعاملات اليوم.. خام «برنت» يتخطى حاجز الـ46 دولاراً للبرميل

خلال تعاملات اليوم.. خام «برنت» يتخطى حاجز الـ46 دولاراً للبرميل
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من توقعات بتراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وإعلان بيانات اقتصادية إيجابية تشير إلى تعافي النشاط الصناعي العالمي.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين أسرع وتيرة ارتفاع منذ 2011 خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع المؤشر في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ يناير 2019 على مدار نفس الفترة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي  تسليم نوفمبر بنحو 1% إلى 46.03 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% عند 43.20 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من أغسطس.

فيما من المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات النهائية في وقت لاحق اليوم.

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