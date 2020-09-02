الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تدريب «مكنون» تعلن انطلاق برامجها التدريبية النسائية للعام الحالي

تدريب «مكنون» تعلن انطلاق برامجها التدريبية النسائية للعام الحالي
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إدارة التدريب والتطوير والجودة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، خطتها التدريبية لمراكز التدريب النسائي للثلث الثالث ابتداء من منتصف محرم للعام الدراسي 1442هـ.

وتتضمن الخطة إقامة (23) دورة تدريبية لكل مركز، وتستهدف معلمات ومديرات وإداريات المدارس النسائية بـ”مكنون“.

وأوضح الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد مدير الإدارة، أن البرامج أعدت وفقاً للخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2020م، وتلبية للاحتياج التدريبي للقطاعات النسائية للجمعية والميدان.

وقال العيد: إنه وتماشياً مع إجراءات العودة بحذر وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا؛ تستعد المراكز للبدء في تنفيذ برامجها التدريبية عبر التدريب غير المباشر: “عن بعد“.

وأضاف أن الإدارة وحرصا منها على إنجاح خطتها التدريبية، قد تعاقدت مع مجموعة من المدربات المتميزات وذوات الكفاءة العالية منذ نهاية الثلث الماضي، حتى تنطلق الدورات بدءاً من العام الدراسي بمواعيد ثابتة وفي أوقات مرنة تناسب الفئات المستهدفة.

وأعرب العيد عن شكره لمراكز التدريب النسائية على جهودهم المبذولة في التخطيط للدورات التدريبية والتهيئة لها والإعداد الجيد لانطلاقتها بشكل أفضل يحقق المطلوب منها.

الجدير بالذكر أن خطة الثلث الثاني اختتمت برامجها بتدريب (1641) متدربة من خلال إقامة الدورات (عن بعد).

الخطة التدريبية للمراكز 1442

مواد ذات صلة

وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر انهيار منزل شعبي بـ«عتيقة الرياض» (صور)

وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر انهيار منزل شعبي بـ«عتيقة الرياض» (صور)

الرياض.. 250 طالباً وطالبة يستعدون للعام الدراسي الجديد في دور الإيواء

الرياض.. 250 طالباً وطالبة يستعدون للعام الدراسي الجديد في دور الإيواء

«مدن» توقع عقد تأجير أرض صناعية باستثمارات أكثر من 800 مليون ريال

«مدن» توقع عقد تأجير أرض صناعية باستثمارات أكثر من 800 مليون ريال

شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين تباهوا بإطلاق النار من سلاح «رشاش» (فيديو)

شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين تباهوا بإطلاق النار من سلاح «رشاش» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>