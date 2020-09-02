تدريب «مكنون» تعلن انطلاق برامجها التدريبية النسائية للعام الحالي

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أصدرت إدارة التدريب والتطوير والجودة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، خطتها التدريبية لمراكز التدريب النسائي للثلث الثالث ابتداء من منتصف محرم للعام الدراسي 1442هـ.

وتتضمن الخطة إقامة (23) دورة تدريبية لكل مركز، وتستهدف معلمات ومديرات وإداريات المدارس النسائية بـ”مكنون“.

وأوضح الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد مدير الإدارة، أن البرامج أعدت وفقاً للخطة الاستراتيجية للجمعية لعام 2020م، وتلبية للاحتياج التدريبي للقطاعات النسائية للجمعية والميدان.

وقال العيد: إنه وتماشياً مع إجراءات العودة بحذر وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا؛ تستعد المراكز للبدء في تنفيذ برامجها التدريبية عبر التدريب غير المباشر: “عن بعد“.

وأضاف أن الإدارة وحرصا منها على إنجاح خطتها التدريبية، قد تعاقدت مع مجموعة من المدربات المتميزات وذوات الكفاءة العالية منذ نهاية الثلث الماضي، حتى تنطلق الدورات بدءاً من العام الدراسي بمواعيد ثابتة وفي أوقات مرنة تناسب الفئات المستهدفة.

وأعرب العيد عن شكره لمراكز التدريب النسائية على جهودهم المبذولة في التخطيط للدورات التدريبية والتهيئة لها والإعداد الجيد لانطلاقتها بشكل أفضل يحقق المطلوب منها.

الجدير بالذكر أن خطة الثلث الثاني اختتمت برامجها بتدريب (1641) متدربة من خلال إقامة الدورات (عن بعد).

الخطة التدريبية للمراكز 1442