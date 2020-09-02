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«أمازون» تنافس «أبل» و«سامسونج» بـ«سوار ذكي» يقيس الدهون

«أمازون» تنافس «أبل» و«سامسونج» بـ«سوار ذكي» يقيس الدهون
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تواصل – وكالات:

تستعد شركة أمازون لتخطو خطوة واسعة في المجال الصحي من خلال إطلاق Halo، وهو تطبيق مع سوار تقول الشركة إنه قادر على حساب نسبة الدهون في الجسم باستخدام كاميرا هاتفك الذكي.

وتأتي هذه القفزة في المجال الصحي بعد أن سبق لأمازون الإعلان عن عيادة افتراضية للموظفين في سبتمبر الماضي، وقد قالت إنها تبني مختبرات لإجراء فحوصات فيروس كورونا لعمالها. كما استحوذت الشركة على صيدلية PillPack عبر الإنترنت في عام 2018 من أجل خدمة تقديم الوصفات الطبية لديها.

وبذلك تدخل أمازون التنافس في هذا المجال مع شركات عملاقة مثل أبل وسامسونغ وغوغل التي اتفقت على الاستحواذ على شركة الصحة الرقمية Fitbit العام الماضي، وغيرها الكثير من الشركات المنافسة.

وتتصدر أبل السباق الحالي في مجال تكنولوجيا الأجهزة الملبوسة وفقاً لبحث أجرته شركة Canalys الذي تقول فيه إن نصيب الشركة من تقديم الساعات الذكية في العالم يصل إلى 36.3%. كما أعرب الرئيس التنفيذي لأبل عن اعتقاده بأن أعظم مساهمة تقدمها الشركة إلى الإنسانية تتعلق بالصحة، حسبما قالت شبكة CNBC.

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