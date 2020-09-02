«الخطوط السعودية» تحدد 7 شروط للسماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة

تواصل- فريق التحرير.

حددت شركة الخطوط الجوية السعودية 7 شروط من أجل السماح بنقل المسافرين العائدين إلى المملكة عبر أسطولها، داعيةً جميع الركاب إلى اتباع الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.

ووفقاً لقناة “الإخبارية”، تضمنت الشروط إلزام جميع الركاب بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزام بالاشتراطات الصحية وتسليمه للرقابة الصحية بالمطار لاحقاً، والخضوع للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة 7 أيام والممارسين الصحيين 3 أيام مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر.

واشتملت الشروط أيضاً، تثبيت تطبيقي “تطمن” و”توكلنا” والتسجيل فيهما، وتحديد موقع المنزل عبر تطبيق “تطمن” خلال 8 ساعات من وصول الراكب، والقيام بالتقييم الصحي اليومي من خلاله، والاتصال على 937 في حال ظهور أي من أعراض “كورونا” أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة.

وطالبت الخطوط السعودية جميع الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية حسب ما هو مذكور في نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية خلال فترة الحجر الصحي بالمنزل.