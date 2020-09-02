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هل تتسبب «الكمامة» في الإصابة بجفاف العين؟.. تقارير طبية توضح

هل تتسبب «الكمامة» في الإصابة بجفاف العين؟.. تقارير طبية توضح
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تواصل – وكالات:

رغم أن أقنعة الوجه تساعد في الحد من انتقال فيروس كورونا، إلا أنه مع تزايد عدد الأشخاص الذين يرتدونها، بدأت تقارير طبية تشير إلى حدوث جفاف بالعين نتيجة لذلك.

وأطلق العلماء على هذه الحالة اسم MADE وتعني جفاف العين المرتبط بالقناع، وفقًا للبروفيسور ليندون جونز من كلية البصريات وعلوم الرؤية في جامعة واترلو.

وأوضح أنها مشكلة يعاني منها  عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وفقا لما جاء في موقع “ميرور” البريطاني.

وتصبح أعيننا جافة عندما يكون هناك خلل في غشاء الدموع وهو الطبقة السائلة التي تغلف سطح العين، ووفقًا للبروفيسور جونز، فإن ارتداء القناع يمكن أن يؤثر على توازن الفيلم الدمعي.

وتقلل أقنعة الوجه بشكل كبير من انتشار الهواء للخارج من الفم والأنف، وهو ما يشكل تيارا من الهواء على سطح العين، مما يخلق ظروفًا تسرع من تبخر الفيلم المسيل للدموع، ويؤدي حدوث ذلك بشكل متكرر إلى ظهور بقع جافة على سطح العين “.

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