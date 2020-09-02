الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مواطن يتهم مستشفى باحتجاز طفلته الرضيعة بسبب «كورونا».. و«صحة مكة» ترد

مواطن يتهم مستشفى باحتجاز طفلته الرضيعة بسبب «كورونا».. و«صحة مكة» ترد
0

تواصل- فريق التحرير:

اتهم مواطن مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة باحتجاز طفلته الرضيعة البالغة من العمر 7 أيام بحجة إصابتها بفيروس كورونا – على حد قوله-.

وفي التفاصيل، قال حسن محمد زلالة: إنه أثناء خروجه من منزله داهمت زوجته أعراض الولادة ووضعت جنينها في السيارة على الطريق الدائري الثالث – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأضاف أنه توجه بزوجته إلى مستشفى الولادة والأطفال الذي استقبل الحالة وقدم الرعاية للزوجة والمولودة واتضح سلامتها من كافة الأمراض، وكتب الطبيب تقريرا بالمراجعة في اليوم التالي لإجراء بعض الفحوصات.

وأشار زلالة  إلى أن إدارة المستشفى طالبته بدفع 4300 ريال للولادة رغم أن زوجته وضعت جنينها في السيارة – على حد قوله-، مشيراً إلى أنه راجع المستشفى في اليوم التالي لإخراج زوجته وطفلته الرضيعة ورفضوا طلبه وقالوا إن الرضيعة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ومصابة بفايروس كورونا واستدعوا الجهات الأمنية، مطالباًوزارة الصحة بالتدخل في الأمر ومحاسبة من احتجزوا الرضيعة وهي في أمس الحاجة لحضن والدتها.

من جانبه، نفى المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، ادعاءات المواطن وقال: إن ما ذكره الشاكي عار من الصحة، إذ حضر إلى طوارئ مستشفى الولادة والأطفال يوم الجمعة الماضي برفقة طفلته الرضيعة التي تبلغ ثلاثة أيام من عمرها.

وأضاف العتيبي، أنه تم الكشف عليها وقرر الطبيب تنويمها في العناية المركزة الخاصة بحديثي الولادة للاشتباه بإصابتها بفايروس كورونا، وحالة قيء مستمر وارتفاع في درجات الحرارة وصلت إلى ٣٨ درجة مع ارتفاع في نسبة الصفار في الدم، مما يستوجب إجراء مزرعة للدم من خلال التنويم بالمستشفى لاستكمال كافة الفحوصات المخبرية.

 

 

مواد ذات صلة

توقعات بهطول أمطار على مكة.. و«الدفاع المدني» يحذر من مجاري السيول

توقعات بهطول أمطار على مكة.. و«الدفاع المدني» يحذر من مجاري السيول

إيقاف مواطِنْين أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق «الخرمة – تربة»

إيقاف مواطِنْين أتلفا 9 أجهزة للرصد الآلي على طريق «الخرمة – تربة»

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

توقعات بهطول أمطار على مكة.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

توقعات بهطول أمطار على مكة.. وتنبيهات مهمة من «الدفاع المدني»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>