الرياض.. 250 طالباً وطالبة يستعدون للعام الدراسي الجديد في دور الإيواء

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يتأهب أكثر من “250” طالبا وطالبة من الفئات المشمولة بالرعاية داخل دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لاستقبال العام الدراسي الجديد 144، وسط مجموعة من الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية.

ومن الاستعدادات للعام الجديد، تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين بالمدارس والجامعات المناسبة لظروفهم وقدراتهم الفردية ورغباتهم الشخصية.

وتشمل الاستعدادات أيضا توفير كافة أجهزة الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة لاستئناف عملية التعليم عن بعد خلال الأسابيع الأولى وحصر جميع الأدوات والاحتياجات الدراسية اللازمة ثم توفيرها إلى جانب تفعيل برامج ودروس التقوية داخل الفروع تمهيداً لانطلاقها مع بدء العام الدراسي الجديد.