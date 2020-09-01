الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الغذاء والدواء» توضح آلية تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين

«الغذاء والدواء» توضح آلية تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّ اختلاف تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين يكون بحسب المكونات الداخلة في تركيبة صنعها، موضحة أن المعقمات والمنظمات المستخدمة على جلد الإنسان يمكن أن تخضع للتسجيل لدى الهيئة كمستحضر صحي.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه المنتجات تصنف على مدى موافقتها للتعاريف النظامية المعتمدة من الهيئة وأيضًا على عدة معايير أخرى مثل الغرض الأساسي من استخدامها والادعاءات المصاحبة والمكونات الداخلة في تركيبها والتراكيز وغيره.

وبينت أنَّ معقمات ومنظفات اليدين تصنف كمنتجات تجميلية ما لم تحتوِ على المواد المصنفة كمستحضرات صحية أو دوائية، بينما تصنف المنتجات لأغراض تعقيم اليدين وقتل الفيروسات المسببة للأمراض كمستحضرات صحية.

وأشارت هيئة الدواء والغذاء إلى أنَّ المواد المصنفة كمواد داخلة في تركيب المستحضرات الصحية هي: “البينزالكونيوم، والبينزيثوم، والكلورهيدروكسين، والكلوركسيلينول، الميثيل بنزيثونيوم، بوفيدون اليود, إيثانول, ايزوبروبانول”.

 

مواد ذات صلة

«الغذاء والدواء» تضبط 21 ألف كرتون مياه في مصنع مخالف بوادي الدواسر (صور)

«الغذاء والدواء» تضبط 21 ألف كرتون مياه في مصنع مخالف بوادي الدواسر (صور)

ضبط مصنع منتجات تجميلية غير مرخص ومصادرة 3500 منتج بالدمام (صور)

ضبط مصنع منتجات تجميلية غير مرخص ومصادرة 3500 منتج بالدمام (صور)

ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المخالفة في جدة (صور)

ضبط أكثر من 112 ألف كجم من الأعلاف المخالفة في جدة (صور)

«الغذاء والدواء»: ضبط 250 طناً لمنتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية بـ«الشرقية»

«الغذاء والدواء»: ضبط 250 طناً لمنتجات غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية بـ«الشرقية»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>