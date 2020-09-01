«الغذاء والدواء» توضح آلية تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنَّ اختلاف تصنيف المعقمات ومنظفات اليدين يكون بحسب المكونات الداخلة في تركيبة صنعها، موضحة أن المعقمات والمنظمات المستخدمة على جلد الإنسان يمكن أن تخضع للتسجيل لدى الهيئة كمستحضر صحي.

وأشارت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه المنتجات تصنف على مدى موافقتها للتعاريف النظامية المعتمدة من الهيئة وأيضًا على عدة معايير أخرى مثل الغرض الأساسي من استخدامها والادعاءات المصاحبة والمكونات الداخلة في تركيبها والتراكيز وغيره.

وبينت أنَّ معقمات ومنظفات اليدين تصنف كمنتجات تجميلية ما لم تحتوِ على المواد المصنفة كمستحضرات صحية أو دوائية، بينما تصنف المنتجات لأغراض تعقيم اليدين وقتل الفيروسات المسببة للأمراض كمستحضرات صحية.

وأشارت هيئة الدواء والغذاء إلى أنَّ المواد المصنفة كمواد داخلة في تركيب المستحضرات الصحية هي: “البينزالكونيوم، والبينزيثوم، والكلورهيدروكسين، والكلوركسيلينول، الميثيل بنزيثونيوم، بوفيدون اليود, إيثانول, ايزوبروبانول”.