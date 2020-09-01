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8.6 تريليون ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم و192 مليار للأجانب

8.6 تريليون ريال ملكية المواطنين بسوق الأسهم و192 مليار للأجانب
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تواصل – فريق التحرير:

شهد سوق الأسهم في المملكة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 27 أغسطس، ارتفاع قيمة الأسهم المملوكة للمستثمرين المحليين والأجانب والخليجيين.

ووصلت ملكية المستثمرين من المواطنين إلى 8.636 تريليونات ريال، مقابل 8.457 تريليونات ريال في الأسبوع السابق المنتهي في 20 أغسطس.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية إلى 40.88 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل 40.49 مليار ريال في الأسبوع السابق له.

وصعدت ملكية المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة ضمن المؤشر الرئيسي للسوق السعودي “تاسي” إلى 192.021 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس، بزيادة بلغت 3.53 مليارات ريال حيث سجلت 188.491 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، وفقا للتقرير الأسبوعي لـ”تداول”.

وشهدت قيمة أسهم السعوديين، ارتفاعاً بواقع 178.313 مليار ريال مقارنة مع الأسبوع السابق، وارتفعت ملكية الأجانب 3.53 مليارات ريال، وللخليجيين بقيمة 390.545 مليون ريال، وفقا لـ”الوطن”.

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