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هل إخراج الفلاش من الكمبيوتر مباشرة يضر بالملفات؟.. «تقني» يوضح

هل إخراج الفلاش من الكمبيوتر مباشرة يضر بالملفات؟.. «تقني» يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشف عبدالعزيز الحمادي، الخبير التقني والمهتم بنشر المعرفة الرقمية عن الطريقة الصحيحة لإزالة الفلاش أو الهاردسك من الحاسب الآلي للحفاظ على الملفات والبيانات من التلف.

وقال “الحمادي” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هل إخراج الفلاش أو الهاردسك من الكمبيوتر مباشرة خطير ويدمر الملفات الي فيه؟ إذاً متى يكون آمن؟

ونشر عبدالعزيز الحمادي مقطع فيديو وعلق عليه بقوله: “في هذا المقطع وضّحت متى يكون إخراج الفلاش بسرعة من الكمبيوتر آمن وغير خطير، وكيف تتأكد من أمان ذلك”.

وأوضح الحمادي خلال المقطع طريقة تفعيل ميزة الإزالة السريعة للفلاش ميموري أو الهارديسك من أجهزة الحاسب الآلي بطريقة آمنة.

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