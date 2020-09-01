«المرور»: ضبط قائد صهريج البترول المخالف للسرعة في بيشة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور أنه تم ضبط قائد صهريج البترول الذي ظهر في أحد الفيديوهات يسير بسرعة جنونية متجاوزاً شاحنتين على طريق بيشة ، وتم احالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعاً مصوراً يوثق قيام سائق شاحنة “صهريج” بالقيادة بسرعة جنونية على طريق “بيشة – خميس مشيط” بالقرب من خيبر الجنوب.

وأظهر المقطع قائد الصهريج وهو يتجاوز شاحنتين من الخط الأصفر على طريق غير مزدوج، والرجوع بسرعة للخط الأصفر الآخر؛ مشكلاً خطورة كبيرة على قائدي المركبات؛ وسط مطالبات بوجود رقابة على الطريق ومحاسبة المتهورين.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لوضع حدا لهذه الظاهرة التي تهدد حياة المارة وقائدي السيارات.