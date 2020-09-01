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«الشيخ المصلح» يعدد فضائل كثرة الصلاة على النبي (فيديو)

«الشيخ المصلح» يعدد فضائل كثرة الصلاة على النبي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، إن فضل الإكثار من الصلاة على النبي جاء فيها أحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) رواه الترمذي.

وأضاف المصلح: “هذا يدل على أنه كلما كثرت الصلاة كان ذلك مما يقرب الإنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة”.

وتابع الشيخ “قوله أولى الناس بي يوم القيامة، أولاهم يعني أي أقربهم إلي، والقرب منه صلى الله عليه وسلم مما يكون به النجاة، حشرنا الله في زمرته وجعلنا من حزبه وأوردنا حوضه صلى الله عليه وسلم”.

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