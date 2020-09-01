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فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الرابعة والأربعين

فتح باب الترشيح لجائزة الملك فيصل في دورتها الرابعة والأربعين
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تواصل – واس:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل عن فتح باب الترشيح للدورة الرابعة والأربعين 2022م في أفرع الجائزة الخمسة.

وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل ، الدكتور عبدالعزيز السبيل أن لجان الجائزة تحدد في كل عام موضوعا علميا لكل جائزة من الجوائز الأربع.

وقد تم تحديد موضوع جائزة الدراسات الإسلامية بأن يكون “تراث الأندلس الإسلامي”، في حين أن موضوع جائزة اللغة العربية والأدب هو “دراسات الأدب العربي العربي باللغة الإنجليزية”، وسيكون موضوع جائزة الطب “تقنيات تعديل الجينات”، وموضوع جائزة العلوم “الرياضيات”.

أما جائزة خدمة الإسلامي، فهي جائزة تقديرية، تمنح لمن له دور ريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، فكريا، علميا، اجتماعيا، من خلال أعمال مختلفة، وأنشطة متنوعة، وبرامج ومشروعات، ذات أثر في المجتمع المسلم.

وأشار السبيل أن الترشيحات تقتصر على الهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات، وأن الترشيح للجائزة يمتد لسبعة أشهر، تنتهي بنهاية شهر مارس 2021م.

وتستقبل الجائزة الترشيحات عبر البريد الجوي، أو البريد الإلكتروني، أو عبر النظام الإلكتروني (اضغط هنــا)، ولمزيد من المعلومات عن الترشيح وشروطه، يمكن زيارة موقع الجائزة (هنــا).

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