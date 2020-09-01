كيف تحمي حسابك على منصة مدرستي؟.. «التعليم» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة التعليم من رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يطلبون إرسال معلومات الدخول وكلمة المرور ورقم الجوال الخاص بولي الأمر المسجل في نظام نور، بغرض تفعيل حسابات الأبناء في منصة مدرستي بمقابل مادي.

وأكدت وزارة التعليم على أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم مشاركة المعلومات السرية الخاصة بالتسجيل في منصة مدرستي مطلقا.

وأضافت الوزارة أن الدعم الفني في وزارة التعليم أو قائد المدرسة لن يطلب كلمة المرور لأنها خاصة بك فقط.

وأهابت وزارة التعليم بالجميع عند الاشتباه بأي حادثة أو اختراق لحسابك على منصة مدرستي يرجى إبلاغ الدعم الفني مباشرة من خلال 920033988.