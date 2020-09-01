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مؤشر الأسهم يُغلق مُنخفضاً بتداولات قيمتها أكثر من 10.9 مليار ريال

مؤشر الأسهم يُغلق مُنخفضاً بتداولات قيمتها أكثر من 10.9 مليار ريال
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تواصل- واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 41.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7898.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 510 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر، وإعمار، والجوف، والعبداللطيف، وولاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، والمصافي، وأسيج، وبحر العرب، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.59%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وشاكر، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وتهامة، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 217.39 نقطة ليقفل عند مستوى 9061.33 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 991 صفقة.

 

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