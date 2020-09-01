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هل يتم دفع رسوم في حال إلغاء تأشيرة «الخروج والعودة»؟.. «الجوازات» توضح

هل يتم دفع رسوم في حال إلغاء تأشيرة «الخروج والعودة»؟.. «الجوازات» توضح
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة لمقيم، مؤكدة أنه لا توجد رسوم في حال إلغاء التأشيرة خلال فترة السريان.

وأضافت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يتم إلغاء التأشيرة من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل، مشيرة إلى أنه لا توجد رسوم في حال كان الإلغاء خلال فترة سريان التأشيرة.

ويتم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة أبشر عبر الخطوات التالية.

1- اختر «تسجيل الدخول» واتبع إجراءات تسجيل الدخول.

2-اختر القطاعات.

3-اختر الجوازات من القائمة على يمين الشاشة.

4-اختر تبويب «الخدمات الإلكترونية».

5-اختر «خدمات المكفولين» من القائمة على يمين الشاشة.

6- اختر المكفول بالضغط على «تفاصيل أكثر».

7-اختر «إلغاء التأشيرة».

 

 

 

 

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