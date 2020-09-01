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وفاة الداعية «أبو غازي الشمري».. ومغردون ينشرون آخر مقطع له بعد إصابته بـ«كورونا»

وفاة الداعية «أبو غازي الشمري».. ومغردون ينشرون آخر مقطع له بعد إصابته بـ«كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

لقي خبر وفاة الداعية عبدالله غازي الشمّري، تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصّدر هاشتاق “وفاة الداعية أبوغازي” موقع تويتر بالمملكة بأكثر من 9 آلاف تغريدة للدعاء له ونشر مقاطعه الدعوية.

وتتلمذ الداعية أبو غازي الشمري – رحمه الله- على يد كبار العلماء بالمملكة ومنهم العلّامة عبدالعزيز بن باز، والعلامة محمد بن صالح العثيمين بالإضافة لعدد كبير من المشائخ والعلماء.

وعلى مدى سنوات أثّر الداعية “أبو غازي” في أجيال من الشباب، بأسلوبه السهل الذي يدخل القلوب، ومقاطعه الدعوية التي لاقت تفاعلاً كبيراً.

وتداول مغردون مقطع فيديو سجله الداعية أبوغازي الشمري وهو على سرير المرض يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا، موجهّا رسالة عن الرضا بقضاء الله وقدره قال فيها: ” لا تحزن فإن هذا كله تقدير من الله، وما يجي من الله حياه الله”.

وغرد الإعلامي إبراهيم القصيمي قائلاً: “انتقل إلى رحمة الله أخونا وحبيبنا الداعية عبدالله غازي الشمري هذا اليوم.. نعم الرجل خلقاً وأدباً وطيبة.. عزانا لأسرته كافة ولا تنسوه من دعواتكم”.

ونعى المغرد محمد عجب، الداعية أبو غازي قائلاً: “اجتمعت القلوب على محبته والشهود له بالخير ولا نزكيه على الله، فاللهم اغفر له وارحمه وصبر أهله ومحبيه”.

 

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