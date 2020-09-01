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دراسة طبية تكشف عن ضرر جديد للوجبات السريعة والمشروبات الغازية

دراسة طبية تكشف عن ضرر جديد للوجبات السريعة والمشروبات الغازية
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة أن الأغذية الصناعية السهلة الاستخدام، مثل بعض الأطباق الجاهزة والمشروبات الغازية والبرجر والبسكويت إلى تسريع الشيخوخة البيولوجية لمستهلكيها.

وخلصت هذه الدراسة التي استندت إلى قياس أحد مؤشرات الشيخوخة البيولوجية هو طول العناصر الجينية المعروفة بـ “تيلومير” (أو القطعة النهائية) عند 886 إسبانياً تخطوا الخامسة والخمسين من العمر مع مراقبة استهلاكهم اليومي للأغذية المحولة بشدة، إلى أن النظام الغذائي السيئ قد يسرع شيخوخة الخلايا.

وقدم المشاركون الذين وزعوا على أربع مجموعات، من الأكثر استهلاكاً لهذه الأطعمة (ثلاث مرات أو أكثر في اليوم الواحد) إلى الأقل استهلاكاً لها، عينات من لعابهم خضعت لتحاليل جينية، مع الإشارة إلى معدل الاستهلاك اليومي للأغذية المحولة.

وتضاعف تقريباً خطر أن تكون هذه التيلوميرات قصيرة عند كبار مستهلكي هذه الأطعمة (أكثر من 3 وجبات أو أطباق في اليوم الواحد) التي تخضع لتحويل كبير نتيجة عمليات صناعية، وفق هذه الدراسة التي قدمت في إطار المؤتمر الأوروبي والدولي حول البدانة الذي تعقد نسخته للعام 2020 عبر الانترنت من الأول حتى الرابع من سبتمبر.

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