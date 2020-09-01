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«مدن» توقع عقد تأجير أرض صناعية باستثمارات أكثر من 800 مليون ريال

«مدن» توقع عقد تأجير أرض صناعية باستثمارات أكثر من 800 مليون ريال
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تواصل – واس:

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” مع الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج” عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 42 ألف م وحجم استثمارات يتجاوز 800 مليون ريال.
وأوضح مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم، أن توقيع العقد يأتي في إطار استراتيجية “مدن” لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، كونه أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تقديم جميع المنتجات والتسهيلات التي ستسهم في سرعة وتيرة نمو هذه الصناعة وازدهارها.

من جانبه، بين الرئيس وعضو مجلس ادارة الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج” أيمن الحازمي، أن المصنع سوف يكون أحد الكيانات التي تقوم بتأمين احتياجات الوطن في عدة مجالات، مفيدًا أن عملية التصنيع تتم بالتعاون مع عدة شركات عالمية متخصصة في نفس المجال، حيث يعد هذا المشروع من أهم المشروعات لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة من أجل بناء قدرات تصنيعية محلية متميزة في قطاعات الدفاع والطيران وكذلك النفط والغاز وتصل حجم هذه الاستثمارات ما يزيد عن 800 مليون ريال.
وأكد الحازمي تطلع وهج إلى تأهيل أفضل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي وسعيها إلى رفع نسبة السعودة في الشركة.
وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

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