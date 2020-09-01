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بالصور.. ضبط 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة مخبأة داخل صيدليات بالرياض والمزاحمية

بالصور.. ضبط 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة مخبأة داخل صيدليات بالرياض والمزاحمية
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من ضبط أكثر من 9 آلاف حبة من الأدوية المخدرة، والخاضعة للرقابة الدوائية، مخفية داخل صيدليات في الرياض والمزاحمية.

وأكدت صحة الرياض استمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة، وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة.

ولفتت إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.

 

 

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