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رغم صرامة قواعدها.. «آبل» توافق بالخطأ على برامج ضارة متخفية

رغم صرامة قواعدها.. «آبل» توافق بالخطأ على برامج ضارة متخفية
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تواصل – وكالات:

من المعروف أن لدى شركة آبل بعض القواعد الأكثر صرامة عالميًا لمنع وصول البرامج الضارة إلى متجر تطبيقاتها، إلا أنها  وافقت  عن طريق الخطأ على برامج ضارة شائعة متخفية في شكل تحديث لبرنامج (Adobe Flash Player) للعمل على نظام (macOS).

واتخذت آبل في العام الماضي منهجها الأصعب حتى الآن من خلال مطالبة المطورين بإرسال تطبيقاتهم لإجراء فحوصات أمنية من أجل تشغيلها على ملايين أجهزة (Mac) دون عوائق.

وتفحص العملية، التي تسميها آبل “التوثيق”، التطبيق بحثًا عن مشكلات الأمان والمحتوى الضار.

وإذا تمت الموافقة على التطبيق، فإن برنامج الفحص الأمني ​​المدمج في جهاز ماك يسمح بتشغيل التطبيق، بينما يتم رفض التطبيقات التي لا تجتاز اختبار “التوثيق”، ويتم حظر تشغيلها.

لكن الباحثين الأمنيين يقولون: إنهم اكتشفوا أول برنامج ضار لنظام ماك تم توثيقه عن غير قصد بواسطة شركة آبل.

واكتشف بيتر دانتيني (Peter Dantini)، الذي يعمل مع باتريك واردل (Patrick Wardle)، وهو باحث مشهور في مجال أمان ماك، حملة برمجيات خبيثة متنكرة في صورة برنامج تثبيت أدوبي فلاش (Adobe Flash).

وتُعد هذه الحملات شائعة وموجودة منذ سنوات – حتى لو كان الفلاش نادرًا في هذه الأيام – ومعظمها يشغل تعليمات برمجية غير موثقة تحظرها أجهزة ماك فور فتحها.

 

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