هل يمكن تجديد إقامة «سائق خاص» أثناء وجوده خارج المملكة؟.. «الجوازات» توضح

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، آلية تجديد الإقامة للعمالة المنزلية في حال انتهائها بعد تمديدها فترة 3 أشهر أثناء وجودهم خارج المملكة.

وقالت “الجوازات”: “إنه في حال كان المستفيد من العمالة المنزلية سيتم تمديد هوية مقيم آلياً والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك تدريجياً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة للمراجعة”.