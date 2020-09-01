مستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف حقيقة إساءة أحد منسوبيه الأجانب للمملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفمستشفى الملك فيصل التخصصي، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عنإساءة أحد منسوبيه الأجانبن للوطن ورموزه.

ونشرت إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، بياناً عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، ذكرت فيه، إنه إشارة لما تم تداوله، فقد تبين بعد التحقق من السجل الوظيفي أن الموظف المذكور انتهت علاقته التعاقدية مع المستشفى في يونيو 2017م، وأن العبارات المسيئة المستهجنة جاءت في فترة لاحقة.

وأكدت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أنها لن تتهاون مع أي موظف يسيء أو يتطاول على الوطن ورموزه وستتخذ الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه الإساءات والتجاوزات.

وكان عدد من المواطنين قد رصدوا تغريدات مسيئة لمقيم عربي ذُكر أنه أحد منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حيث تم رصد تطاوله على المملكة، مطالبين الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراء اللازم بحق المقيم المتطاول على المملكة وشعبها وقادتها.