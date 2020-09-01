هل توجد علامات أو وقت معين لـ«الرؤى الصالحة» أثناء النوم؟.. الشيخ «السند» يوضح (فيديو)

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أوضح الشيخ عبدالرحمن السند الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علامات الرؤى الصالحة في النوم، مؤكداُ أنه لا يوجد وقت معين للرؤى الصالحة.

وأضاف السند، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية، أنه لم يرد أي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حول وجود موعد معين للرؤية الصالحة.

وأشار إلى أن من علامات الرؤية الصالحة أن يجد الإنسان ما يدفعه نحو الخير أو يحذره من شر، لافتاً إلى أن النبي قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قيل ما المبشرات، قال الرؤية الصالحة”.

وتابع أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءاً من النبوة، لأن النبي أول ما نُبئ بالرؤية الصالحة.