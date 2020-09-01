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أسعار النفط تُسجّل ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم

أسعار النفط تُسجّل ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم
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تواصل – وكالات:

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع انخفاض الدولار الأمريكي لأدنى مستوى منذ مايو 2018، ووسط متابعة مستجدات فيروس “كورونا” وتأثيره على مستويات الطلب العالمي على الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.1% إلى 45.78 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% عند 43.05 دولار للبرميل.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.4% إلى 91.791 نقطة.

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