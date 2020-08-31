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مهلة شهرين للتصحيح.. 40% من عمال مصانع غرب الدمام «مخالفون» للإجراءات الوقائية

مهلة شهرين للتصحيح.. 40% من عمال مصانع غرب الدمام «مخالفون» للإجراءات الوقائية
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، أنه فيما يتعلق بتطبيق المصانع في غرب الدمام، الإجراءات الوقائية، بدأت اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وإدارة الدفاع المدني، والأرصاد وحماية البيئة والبلدية، جولاتها، من يوم الأحد الماضي، بزيارة 16 مصنعًا، وإشعارها بتطبيق الاشتراطات والمعايير الخاصة بتشغيل المصانع، ولا تزال الحملة مستمرة.

وأضاف إن نسبة التزام عمال المصانع في تطبيق الإجراءات الوقائية تقارب 60%، وتم إعطاء بعضهم مهلة شهرين كفرصة لتصحيح الوضع، وإذا تعثر التصحيح، يطالب بالإخلاء خلال سنة، وفقا لـ”اليوم”.

ولفت الصفيان إلى أن عدد الجولات التفتيشية، التي نفذتها بلدية غرب الدمام في المنطقة الصناعية “صناعية دلة”، خلال العام المنصرم 1441هـ، بلغت أكثر من 635 جولة ميدانية، تم خلالها متابعة 576 منشأة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالشروط والمعايير والأنظمة، وتوجيه عدد 386 إشعار مخالفة للمنشآت، وإغلاق 84 منشأة، تطبيقا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية عن المخالفات البلدية.

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