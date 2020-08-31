طريقة إدراج فهرس لملف نصي بضغطة زر واحدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة إدراج فهرس لملف نصي بضغطة زر واحدة.

وعلق الحمادي على المقطع بقوله: “إذا عندك ملف نصي وتريد إدراج فهرس له بضغطة زر واحدة؛ سواء في الوورد أو مستندات جوجل فهذه أسهل طريقة لذلك”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي “المميز في هذه الطريقة أنك لن تحتاج عمل الفهرس يدوياً؛ وكذلك لو عدلت على أي محتوى أو عنوان أو رقم صفحة سيتعدل مباشرة في الفهرس بدون أي تدخل منك”.