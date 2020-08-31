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«باهبري» ينصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية قبل الشتاء

«باهبري» ينصح بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية قبل الشتاء
نزار باهبري
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تواصل – فريق التحرير:

نصح استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، بالحصول على التطعيم المضاد للإنفلونزا الموسمية للجميع وخاصة للنساء الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قبل دخول موسم الشتاء المقبل.

وتوقع “باهبري” خلال مداخلة عن بُعد مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، حدوث بعض المشاكل في التفريق بين أعراض فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية، مشددًا على أهمية عمل مسحات PCR للإنفلونزا الموسمية للتأكد من أن الأعراض تخص هذا المرض.

وأكد على أهمية التعامل بجدية مع الإنفلونزا الموسمية لتجنب مضاعفاتها،خاصة أن أعراضها يمكن أن تكون شديدة وقد تتطور إلى إلتهاب رئوي، مؤكدًا أن كافة الحالات يمكنها الحصول على التطعيم الخاص بالمرض، والذي بدوره لا يمنع الإصابة بالإنفلونزا ولكن يقلل من مضاعفاتها.

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