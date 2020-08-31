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«التعليم والتدريب» تبدأ عمليات التقويم الذاتي والتأهيل للاعتماد الأكاديمي العسكري

«التعليم والتدريب» تبدأ عمليات التقويم الذاتي والتأهيل للاعتماد الأكاديمي العسكري
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تواصل – واس:

بدأت اللجنة الفنية المشكلة في هيئة تقويم التعليم والتدريب برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، تطبيق نظام ضمان الجودة والاعتماد الذي انتهت منه اللجنة في فترتها السابقة، وذلك بالبدء بالتقويم الذاتي لبعض مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

ونفذت اللجنة ممثلة في لجنة التقويم والاعتماد اليوم، ورشة عمل هدفت إلى التعريف بإنجازات اللجنة الفنية، ومناقشة عوامل نجاح ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والتعريف بإجراءات التقويم الذاتي.

وشارك في هذه الورشة التي قدمت -عبر الاتصال المرئي- 65 مشاركاً من عدد من الجهات التي أبدت رغبتها في المشاركة في التقويم الذاتي وهي: كلية الملك فهد الأمنية، وكلية الملك خالد العسكرية، وكلية الأمير نايف للأمن الوطني، ومعهد الدفاع المدني.

وكانت اللجنة قد قدمت يوم الاثنين 5 محرم الجاري في كلية القيادة والأركان بالقوات المسلحة ورشة للتعريف بإجراءات التقويم الذاتي وأهدافه وخطواته، والاتفاق على الخطة والترتيبات اللازمة لمشاركة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، ومعهد الدفاع الجوي، حيث شارك في تقديم الورشة أمين وعضو اللجنة الفنية للاعتماد العسكري رئيس لجنة التقويم والاعتماد الدكتور صالح الغامدي، ومدير قسم الجودة والاعتماد الأكاديمي بالقوات البحرية العميد البحري علي الزهراني، ومدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بكلية الملك فهد الأمنية العقيد الدكتور عصام الرميخاني.

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