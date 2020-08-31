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المؤسسات الأهلية تعقد اجتماعًا لمناقشة أولويات مساندة الجمعيات الخيرية بعد كورونا

المؤسسات الأهلية تعقد اجتماعًا لمناقشة أولويات مساندة الجمعيات الخيرية بعد كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

عقد ظُهر اليوم الإثنين عدد من المؤسسات الأهلية (المانحة) اجتماعًا في مقر مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية بمدينة الرياض؛ لمناقشة التحديات التي واجهت مؤسسات القطاع الثالث خلال جائحة كورونا، وآليات وأولويات توجيه المَنح خلال الفترة القادمة لمساندة الجمعيات في دَورها الاجتماعي.

ويأتي هذا الاجتماع نتيجة دراسات ميدانية قامت بها بعض المؤسسات الأهلية كشفت عن أضرار كُبرى لحقت بالجمعيات الخيرية، وتسببت في عرقلة دَورها في خدمة المجتمع، كما تأتي هذه المبادرة واحدة من المبادرات التي شهدها المجتمع من المؤسسات الأهلية خلال الجائحة؛ إذ كانت استجابتها سريعة ومرنة مع المتطلبات الطارئة في حينه، خاصَّة مع وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في الصندوق الاجتماعي، ووزارة الصحة ممثلة في الوقف الصحي.

عُقِدَ الاجتماع في مقر مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، وقد رَحَّب أمين عام المؤسسة د. حسن بن محمد شريم بالحضور، وشكر لهم جهودهم المبذولة في خدمة القطاع الثالث، وقد حضر الاجتماع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وأوقاف الضحيان، ومؤسسة حمد الحصيني الخيرية، ومؤسسة العيسى الخيرية، ومؤسسة الحبيب الخيرية، ومؤسسة آل جميح الخيرية، ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، ومؤسسة محمد الجميح الخيرية، ومؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية، ومؤسسة نورة الملاحي الخيرية، ومؤسسة العجيمي الخيرية، ومؤسسة المجدوعي الخيرية.

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