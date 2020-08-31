ماذا فعل أمير عسير بعد تنازل مواطِنْين عن معتدين عليهما دون مقابل مادي؟

تواصل – فريق التحرير:

ثمن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، موقف المواطنين علي بن هلال أبو دبيل، وعبدالله بن مهدي القحطاني، بعد عفوهما عن شخصين اعتديا عليهما، وتنازلهما تجاوبًا لشفاعة سموه دون أي مقابل مادي، وتقديرًا لجهود لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة.

وأكد أمير عسير، خلال استقباله المواطنين بمكتبه بمقر الإمارة، على ضرورة التكاتف المجتمعي والوعي بما تسببه الاعتداءات والخلافات بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى المكانة الإسلامية التي شرّف الله بها هذه البلاد بالدين الإسلامي والتي تستوجب اجتماع المسلمين وائتلاف قلوبهم، لما فيه من صلاحٍ لدينهم ودنياهم، كما أن في الافتراق والتعادي إخلال للنظام وانقطاع في الروابط، وهذا ما يؤدي إلى الضرر العام.

وقال الأمير تركي بن طلال إن التقارب والائتلاف بين المواطنين كافة جاء من ثمرة تطبيق الشرع الحكيم، الذي يحكم بكتاب الله وسنة نبيه منذ توحيد البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن-طيب الله ثراه-، مشيرًا إلى حرص الدولة “رعاها الله” بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على التآلف والتواد بين أفراد المجتمع.

وشدّد الأمير تركي بن طلال على وجوب التكاتف بين كافة أبناء الوطن وتكثيف الجهود من جميع الفئات لنبذ العنصرية، والتأكيد أن الجميع شعب واحد لا تمييز بينهم ولا تفرقه.