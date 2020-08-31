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«حساب المواطن» يكشف عن إجراء ضروري لحل مشكلة «عدم الأهلية»

«حساب المواطن» يكشف عن إجراء ضروري لحل مشكلة «عدم الأهلية»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال صدور نتيجة الأهلية (غير مؤهل) للمستفيد “الفرد المستقل” فإنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية في مدة أقصاها 3 أشهر.

جاء ذلك رداً على شكوى مواطن قال فيها: “ظاهر لي بالنظام غير مؤهل والسبب وثيقة منتهية، علماً انني رافع عقد إبجار إلكتروني من شهر 1/1/2020 وينتهي في 1/1/2021، أتمنى الاطلاع”.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “في حال كان المستفيد “فرد مستقل” و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمك تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وارفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة اقصاها 3 أشهر”.

يذكر أن وثائق إثبات الاستقلالية تكون باسم المتقدم بالطلب وتشمل (عقد ايجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص) وفي حال عدم توفرها يتم الإضافة كتابع لرب الأسرة.

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