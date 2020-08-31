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قائد دباب «متهور» يعرض حياته والآخرين للخطر.. تحرك عاجل من «المرور» (فيديو)

قائد دباب «متهور» يعرض حياته والآخرين للخطر.. تحرك عاجل من «المرور» (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين، مع مقطع فيديو وثق قيام مجموعة من الشبان بقيادة الدبابات بطريقة مخالفة وبدون لوحات على أحد الطرق، معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وعلق المرور على المقطع الذي نشره مغرد بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

 

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