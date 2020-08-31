«الغذاء والدواء» تضبط 21 ألف كرتون مياه في مصنع مخالف بوادي الدواسر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الإثنين، تم رصد مصنع مياه في وادي الدواسريمارس عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة مع وجود مخالفات فنية وصحية.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء في تغريدة عبر حسابها في “تويتر” أنه تم ضبطوحجز ٢١ ألف كرتون و٤٥٠ عبوة مياه، وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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