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إليك.. 5 وصفات منزلية سهلة تخلصك من التهاب الحلق

إليك.. 5 وصفات منزلية سهلة تخلصك من التهاب الحلق
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تواصل – وكالات:

يعتبر التهاب الحلق، أحد أكثر الأعراض انتشارًا عند الإصابة بنزلات البرد؛ حيث يعاني الحلق من جفاف مؤلم أو تهيج أو إيلام أو حكة أو حتى حرقان لفترة طويلة من الزمن، ويؤثر على ملايين الأشخاص كل عام، وقد يمر الشخص المصاب بالتهاب الحلق بصعوبات مثل احمرار اللوزتين والشعور بالضيق في التحدث والبلع.

وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الحلق: نزلات البرد، والأنفلونزا، وغيرها من العدوى الفيروسية والحساسية، وما إلى ذلك؛ بحسب “سبوتنيك عربي”.

وقدّم موقع “تايمز نيوز ناو” مجموعة من العلاجات المنزلية السريعة والسهلة، للتخلص من التهاب الحلق وأعراض البرد الشائعة.

وجاءت تلك العلاجات والوصفات المنزلية على النحو التالي:

1- الغرغرة بالماء المالح:

هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا للتعامل مع القرحة، والتي توفر راحة فورية وآمنة، كما أنها فعالة في القضاء على البكتيريا الموجودة في الحلق.

لتحضير هذا العلاج: خذ كوبًا من الماء الدافئ، واخلط نصف ملعقة صغيرة من الملح فيه. احرص على أن يتم خلط المزيج جيدًا، ثم تغرغر به.

2- العسل:

للعسل خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا؛ حيث يمكن أن يساعد على التخلص من التهاب الحلق على نطاق واسع عن طريق تقليل الالتهاب وتسكين الحلق.

لتحضير هذا المزيج: اخلط ملعقتين كبيرتين من العسل في كوب من الماء الدافئ. اشرب الخليط على الأقل 5 مرات في اليوم على فترات منتظمة.

3- شاي البابونج:

هدئ حلقك بشاي البابونج الرائع المعروف بامتيازه الطبي؛ حيث يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ومركبات قابضة ومضادة للأكسدة يمكن أن تكون فعالة جدًّا في أعراض مثل التهاب الحلق والسعال والبرد والعطس.

لتحضير شاي البابونج: أضف ملعقة كبيرة من شاي البابونج السائب في كوب من الماء المغلي واتركه يُنقع لمدة 5 دقائق، ثم يصفى ويشرب.

4- الليمون:

يمكن أن يساعد على تفكيك المخاط وتسكين الآلام في التهاب الحلق.

يساعد فيتامين سي الموجود في الليمون على تعزيز جهاز المناعة ومحاربة الالتهابات.

لتحضيره: اخلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع كوب من الماء الدافئ واشربه.

5- غرغرة صودا الخبز:

هذه طريقة فعالة يمكن أن تساعدك على منع زيادة الفطريات والخميرة في حلقك، وبالتالي منع المزيد من العدوى.

لتحضيره: تحتاج إلى تناول 1/8 ملعقة صغيرة من الملح، و1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، و1 كوب ماء. تخلط المكونات معًا وتغرغر. كرر العلاج على فترات لا تقل عن 3 ساعات.

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