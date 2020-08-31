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شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين تباهوا بإطلاق النار من سلاح «رشاش» (فيديو)

شرطة الرياض: القبض على 4 مواطنين تباهوا بإطلاق النار من سلاح «رشاش» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 4 مواطنين ظهروا بمقطع فيديو وهم يتباهون بإطلاق النار بشكل عشوائي.

وتفصيلاً، صرّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلقون النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره.

وتابع مساعد المُتحدث الإعلامي أن المتهمين أربعة مواطنين في العقد الثالث، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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