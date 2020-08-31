أخصائية تغذية تكشف عن أطعمة تتسبب في ضعف مناعة الجسم

تواصل – وكالات:

كشفت أخصائية التغذية إيرينا ليزون، عن نوعية الأطعمة والأطباق التي تتسبب في ضعف مناعة الجسم.

وقالت أخصائية التغذية إيرينا ليزون إن الأعداء الرئيسيين لمناعة الإنسان هم السكر والدهون المتحولة، -وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

وأضافت: “الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يغير البكتيريا الدقيقة، كما أن البكتيريا الدقيقة تعيق الاستجابات المناعية للجسم”.

وتظهر الدهون المتحولة، على سبيل المثال، عندما يتم قلي الأطعمة بالزيت عدة مرات، عندما يتم صنع شيء مشابه للزيوت الحيوانية من الزيوت النباتية. على سبيل المثال، السمنة، فإن الدهون المتحولة توجد في الكثير من المنتجات شبه المصنعة، وتؤثر سلبًا على وظيفة المناعة».

ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى محتوى ما يسمى بـ E-shek ومحسنات النكهة والنكهات والأصباغ، يمكن أن تؤثر زيادتها أيضاً على حالة المناعة.

وحذرت إيرينا ليزون من أن «محتوى الصبغة في منتج غذائي، على سبيل المثال، لن يكون له تأثير سلبي. ولكن إذا تناول الشخص شيئاً ما يحتوي على الأصباغ والنكهات باستمرار، فقد يكون تأثير سلبي».

وتتضرر المناعة أيضًا من تناول نفس الطعام باستمرار، عندما تظهر نفس الأطباق الغنية بالدهون والكربوهيدرات باستمرار في القائمة.