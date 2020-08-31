الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أخصائية تغذية تكشف عن أطعمة تتسبب في ضعف مناعة الجسم

أخصائية تغذية تكشف عن أطعمة تتسبب في ضعف مناعة الجسم
0

تواصل – وكالات:

كشفت أخصائية التغذية إيرينا ليزون، عن نوعية الأطعمة والأطباق التي تتسبب في ضعف مناعة الجسم.

وقالت أخصائية التغذية إيرينا ليزون إن الأعداء الرئيسيين لمناعة الإنسان هم السكر والدهون المتحولة، -وفقاً لـ”سبوتنيك”-.

وأضافت: “الاستهلاك المفرط للسكر يمكن أن يغير البكتيريا الدقيقة، كما أن البكتيريا الدقيقة تعيق الاستجابات المناعية للجسم”.

وتظهر الدهون المتحولة، على سبيل المثال، عندما يتم قلي الأطعمة بالزيت عدة مرات، عندما يتم صنع شيء مشابه للزيوت الحيوانية من الزيوت النباتية. على سبيل المثال، السمنة، فإن الدهون المتحولة توجد في الكثير من المنتجات شبه المصنعة، وتؤثر سلبًا على وظيفة المناعة».

ومن الضروري أيضاً الانتباه إلى محتوى ما يسمى بـ E-shek ومحسنات النكهة والنكهات والأصباغ، يمكن أن تؤثر زيادتها أيضاً على حالة المناعة.

وحذرت إيرينا ليزون من أن «محتوى الصبغة في منتج غذائي، على سبيل المثال، لن يكون له تأثير سلبي. ولكن إذا تناول الشخص شيئاً ما يحتوي على الأصباغ والنكهات باستمرار، فقد يكون تأثير سلبي».

وتتضرر المناعة أيضًا من تناول نفس الطعام باستمرار، عندما تظهر نفس الأطباق الغنية بالدهون والكربوهيدرات باستمرار في القائمة.

مواد ذات صلة

«التخصصات الصحية»: العناية بالأسنان تحفز المناعة وتقي من تسلل العدوى

«التخصصات الصحية»: العناية بالأسنان تحفز المناعة وتقي من تسلل العدوى

نصائح مهمة لتحسين المناعة الطبيعية عند الأطفال

نصائح مهمة لتحسين المناعة الطبيعية عند الأطفال

احذر من تناول الطماطم غير الناضجة.. تتسبب في الإصابة بـ«التسمم الغذائي»

احذر من تناول الطماطم غير الناضجة.. تتسبب في الإصابة بـ«التسمم الغذائي»

أطعمة تساعد في الوقاية من الإصابة بـ «جرثومة المعدة»

أطعمة تساعد في الوقاية من الإصابة بـ «جرثومة المعدة»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة