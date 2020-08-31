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ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة إلى 15.2 مليار ريال خلال الشهر الماضي

ارتفاع تحويلات الأجانب في المملكة إلى 15.2 مليار ريال خلال الشهر الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

بلغت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة 15,213 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، مرتفعة 32.7% عن مستواها في شهر يوليو 2019، حيث كانت 11,461 مليار ريال.

وعلى مستوى شهري، سجل إجمالي التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة ارتفاعا بنسبة 8.9%، حيث كانت في يونيو الماضي 13,9 مليار ريال.

وكانت قيمة تحويلات الوافدين قد بلغت خلال الربع الأول من 2020، نحو 33.855 مليار ريال، مقابل 31.934 مليار ريال، في الربع الأول من 2019، بارتفاع 6%، – وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وفي سياق متصل، تراجعت تحويلات المواطنين للخارج في يوليو الماضي بنسبة 29.5%، إلى 3,827 مليار ريال، مقابل 5,427 مليار ريال، في يوليو 2019.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات المواطنين إلى الخارج بنسبة 6.9%، حيث كانت في شهر يونيو الماضي 4,114 مليار ريال.

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