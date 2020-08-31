الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«التعليم»: خطة الإطلاق التجريبي لـ«منصة مدرستي» لا تعني تأجيل الدراسة

«التعليم»: خطة الإطلاق التجريبي لـ«منصة مدرستي» لا تعني تأجيل الدراسة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري،  أنخطة الإطلاق التجريبي لـ”منصة مدرستي”⁩؛ لا تعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعلياً منذ اليوم الأول، وإنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

وأوضحت الشهري عبر موقع “تويتر”، إلى أنالتهيئة متطلب ضروري في أي نظام تقني جديد، خصوصاً حينما يصل عدد المستفيدين من منصة مدرستيأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، و٥٢٥ ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور، وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة.
وأضافت: “ترشيد عمليات سلوك الاستخدام من قبل المستفيدين لـ”منصة مدرستي”يمثّل تحدياً تقنياً، وخصوصاً في المرحلة التجريبية للمنصة، ونتيجة لذلك سيتم توجيه الطلاب والطالبات للاستفادة من خدمتين في المنصة فى وقت واحد؛ من بينهما الفصل الافتراضي للتفاعل مع المعلمين والمعلمات أثناء شرح الدروس”.

وأشارت إلى أنه يخصص الوقت من الـ٧ صباحًا إلى الـ٢ ظهرًا لدخول طلاب ومعلمي ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية لمنصة مدرستي للبدء الـ٩، ويخصص الوقت من الساعة الـ٢ ظهرًا إلى الـ٨ مساء لدخول طلاب ومعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية للبدء الـ٣، ويخصص الوقت من الـ٣ إلى الـ٥ فجرًا للصيانة، وإتاحة باقي الوقت لدخول الجميع”.

وتابعت: “في ظل الأعداد الضخمة للمستفيدين من منصة مدرستي كان من الضروري تنظيم وتوزيع الوقت في عمليات الدخول بين المراحل التعليمية، وربطها بوقت الدراسة لكل مرحلة، بما يضمن استمرار الخدمة، وعدم تعرُّض شبكة الإنترنت لضغط عالٍ، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمنصة.

وأفادت بأنه تمت إتاحة ٢٣ قناة تعليمية لقنوات عين لضمان سير الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات؛ إذ بدأت تلك القنوات منذ اليوم الأول للدراسة في بث الدروس وفق جدول دراسي لكل مرحلة، وتجهيز قناة لكل صف، وإعادة بث الدروس طوال اليوم، وأرشفتها في اليوتيوب.

وأشارت المتحدثة باسم التعليم العام، إلى أن حضور المعلمين والمعلمات يكون عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضورهم للمدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل بالتنسيق مع إدارة المدرسة، ولمكتب التعليم استثناء الحالات التي يصعب ويتعذر وصولها للمدرسة.

 

مواد ذات صلة

هل يمكن للمدارس الأهلية الاستفادة من منصة مدرستي؟.. «متحدث التعليم» يجيب

هل يمكن للمدارس الأهلية الاستفادة من منصة مدرستي؟.. «متحدث التعليم» يجيب

طريقة رصد حضور وغياب الطلاب في منصة «مدرستي» (فيديو)

طريقة رصد حضور وغياب الطلاب في منصة «مدرستي» (فيديو)

رسميًا.. قرار بإنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي بالمدارس

رسميًا.. قرار بإنهاء تكليف أمناء المصادر ورواد النشاط الطلابي بالمدارس

طريقة سهلة لحصول الطلاب على حساباتهم الخاصة للدخول إلى «منصة مدرستي»

طريقة سهلة لحصول الطلاب على حساباتهم الخاصة للدخول إلى «منصة مدرستي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>