«التعليم»: خطة الإطلاق التجريبي لـ«منصة مدرستي» لا تعني تأجيل الدراسة

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أكدت المتحدثة الرسمية باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أنخطة الإطلاق التجريبي لـ”منصة مدرستي”⁩؛ لا تعني تأجيل الدراسة التي بدأت فعلياً منذ اليوم الأول، وإنما لتخصيص وقت من الأسبوع الأول لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.

وأوضحت الشهري عبر موقع “تويتر”، إلى أن التهيئة متطلب ضروري في أي نظام تقني جديد، خصوصاً حينما يصل عدد المستفيدين من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، و٥٢٥ ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور، وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة.

وأضافت: “ترشيد عمليات سلوك الاستخدام من قبل المستفيدين لـ”منصة مدرستي” يمثّل تحدياً تقنياً، وخصوصاً في المرحلة التجريبية للمنصة، ونتيجة لذلك سيتم توجيه الطلاب والطالبات للاستفادة من خدمتين في المنصة فى وقت واحد؛ من بينهما الفصل الافتراضي للتفاعل مع المعلمين والمعلمات أثناء شرح الدروس”.