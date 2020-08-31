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تنفيذ 6 صفقات و24 عقدًا.. تعرّف على تداولات سوق المشتقات في يومها الأول

تنفيذ 6 صفقات و24 عقدًا.. تعرّف على تداولات سوق المشتقات في يومها الأول
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت سوق المشتقات في السوق المالية أول تداولاتها في جلسة أمس، واستقرت العقود المستقبلية لمؤشر (إم إس سي آي تداول 30) سبتمبر 20 “SF300U” دون تغير عند 1071 ريالا للعقد، حيث شهدت العقود تداولات بنحو 2.57 مليون ريال عبر تنفيذ 6 صفقات وبأحجام بلغت 24 عقدا، بينما العقود الأخرى لم يتم التداول عليها.

وتأتي العقود المستقبلية كأول المنتجات لتفعيل سوق المشتقات المالية في السوق ، التي من شأنها تعطي خيارات أكبر للمستثمرين ومديري الأصول في تنويع محافظهم المالية وإدارة المخاطر. والعقد المستقبلي هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق يحدد في العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وفي السوق المحلية تم الاعتماد على مؤشر “إم تي 30″، وتعتمد العقود المستقبلية على تغير قيمة مؤشر “إم تي 30″، -وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وكانت السوق المالية “تداول” قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سوق المشتقات المالية وبدء تداول العقود المستقبلية لمؤشر “إم تي 30” مطلع هذا الأسبوع، لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية السعودية.

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